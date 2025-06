Caruggi il grido d’aiuto di abitanti e associazioni | Lo spaccio e il degrado sono fuori controllo

Nel cuore di Prè, centinaia di cittadini e associazioni si sono riuniti nel grido d’aiuto contro lo spaccio e il degrado fuori controllo. La richiesta è chiara: serve un cambio di visione per affrontare un ghetto ormai problematico. Un gesto forte che indica la determinazione di tutta la comunità a cercare soluzioni efficaci e durature per restituire dignità e sicurezza al quartiere.

In centinaia a Prè per presentare un documento alle autorità. Spadarotto: “Ghetto problematico, serve un cambio di visione”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Caruggi, il grido d’aiuto di abitanti e associazioni: “Lo spaccio e il degrado sono fuori controllo”

In questa notizia si parla di: caruggi - grido - aiuto - abitanti

Caruggi, il grido d’aiuto di abitanti e associazioni: “Lo spaccio e il degrado sono fuori controllo”; Incendio in via Mogadiscio, i carabinieri di Molassana aiutano i residenti a lasciare palazzina; Violenza in centro storico, l'allarme dei residenti: Da qui anche i turisti fuggono.

Caruggi, il grido d’aiuto di abitanti e associazioni: “Lo spaccio e il degrado sono fuori controllo” - In centinaia a Prè per presentare un documento alle autorità. Da ilsecoloxix.it

Auto rigate, specchietti distrutti e bestemmie in strada, il grido d'aiuto degli abitanti di Colli Aniene - RomaToday - La denuncia del segretario del comitato di quartiere: "In zona un crescendo di atti vandalici" ... Secondo romatoday.it