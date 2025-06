Carrozze in giro con 35 gradi | svegliatevi palermitani tutto il mondo va avanti ma voi siete rimasti indietro

Tra le vie assolate di Palermo, sotto un sole cocente che trasforma la città in un forno, le carrozze trainate da cavalli stentano a muoversi. È una domenica infernale di fine giugno 2025, e il caldo insopportabile mette a dura prova sia gli animali che i visitatori. Mentre il mondo corre avanti, qui si sembra rimasti indietro, dimenticati di considerare il benessere degli esseri viventi coinvolti. È ora di svegliarsi e cambiare rotta.

Tarda domenica di un giorno infernale di fine giugno (2025). Il termometro supera abbondantemente i 35° ma vicino al suolo, dove è costretto a correre quel povero cavallo, saranno anche 50°. Due turisti completamente privi di un minimo di coscienza si lasciano portare in giro da uno scarno e.

