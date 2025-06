Carpi mister Cassani è ufficiale Ha firmato per due stagioni

Il mondo del calcio si arricchisce di entusiasmo con l’arrivo di Stefano Cassani sulla panchina del Carpi. Dopo settimane di attesa, l’ufficialità è arrivata: il tecnico faentino, 35 anni, firma un contratto biennale e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Un talento cresciuto tra dilettanti e settore giovanile, ora pronto a guidare i biancorossi verso nuovi traguardi. La sfida è ufficialmente iniziata.

E’ arrivato anche il giorno dell’ufficialità di Stefano Cassani al timone del Carpi. A oltre un mese dalla nostra anticipazione (era il 25 maggio), il Carpi ieri ha ufficializzato l’arrivo del 35enne tecnico faentino, che ha firmato un contratto di 2 anni per la sua prima avventura da professionista dopo una lunga gavetta cominciata nei dilettanti (Solarolo e Sparta Castelbolognese), proseguita nel settore giovanile (Cesena, Ravenna e Fano), prima del ritorno fra i grandi in Eccellenza (Del Duca Grama) che ha preceduto gli ultimi 3 eccellenti anni, con la vittoria dell’Eccellenza col San Marino, poi portato al 4° posto in D, e 3° di qualche mese fa col Lentigione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it