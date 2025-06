Carlos Alcaraz svela il suo segreto per Wimbledon | Quando gioco senza pensare riesco a esprimere il mio miglior tennis

Carlos Alcaraz svela il suo segreto per dominare a Wimbledon: quando gioco senza pensare, riesco a esprimere il mio miglior tennis. Con la serenità e la fiducia rafforzate dalle recenti vittorie, tra terra e erba, il giovane talento si sente pronto a conquistare un’altra storica tripletta sui prati di Church Road. L’iberico punta a scrivere un’altra pagina memorabile della sua straordinaria carriera.

Carlos Alcaraz si presenta con la serenità e la convinzione di centrare un altro successo a Wimbledon. Le vittorie in successione tra terra ed erba, specialmente l'affermazione nella finale del Roland Garros contro Jannik Sinner, hanno dato all'iberico un plus di energia tale in vista dei Championships. Ci sono le possibilità per centrare una clamorosa tripletta, ricordando le ultime due affermazioni sui prati Church Road griffate da Carlitos. Ne ha parlato nel Media-Day: " Quando gioco senza pensare ad altro, è lì che mi sento più libero. È in quei momenti che mi diverto di più e do il meglio.