Carla Lonzi quella parola inconsumabile

Nel panorama della filosofia e dell’arte femminile, Carla Lonzi emerge come una voce inconfondibile, una presenza che invita a riscoprire la propria autenticità. La sua parola, definita “inconsumabile”, diventa un faro per tutte coloro che desiderano ascoltare la propria interiorità, lontano dalle costrizioni delle autorità esterne. In un mondo spesso dominato dal rumore, la sua testimonianza ci guida alla riscoperta di sé, un percorso senza fine che continua ad ispirare.

«E su questo vuoto, che era me stessa, potevo finalmente ascoltare la mia voce interiore. Una volta respinte tutte quelle autorità da cui si può essere tentati di trarre la

