Carcere via al monitoraggio delle camere di sicurezza | a Forlì 78 transiti nel 2024

L’Emilia-Romagna si distingue nel panorama nazionale, con oltre 78 transiti nelle camere di sicurezza nel 2024, collocandosi tra le regioni più attive in Italia. Con circa 20.000 persone coinvolte ogni anno, questa regione sottolinea l'importanza della videosorveglianza come strumento di controllo e prevenzione. È il momento di approfondire come il monitoraggio costante possa contribuire a rendere più sicuro il nostro territorio, garantendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto della privacy.

"L’Emilia-Romagna è la terza regione in Italia per transito di persone nelle camere di sicurezza - ed è una delle cinque regioni in Italia con più camere di sicurezza. In Italia sono circa 20 mila le persone che in un anno transitano in una camera di sicurezza (di polizia e carabinieri) e di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Garante dei detenuti monitorerà le camere di sicurezza di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale - Il Garante dei Detenuti ha avviato un innovativo progetto di monitoraggio delle camere di sicurezza di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale a Parma e in Emilia-Romagna.

