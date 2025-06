Carboni resta o va via? In Serie A un club lo ha chiesto! Chivu riflette – TS

Il futuro di Valentín Carboni all’Inter si fa sempre più incerto: il talento argentino, ritornato dopo un infortunio e il gol al Mondiale per Club, ha attirato l’interesse di un club di Serie A, secondo Tuttosport. La domanda che sorge spontanea è: resterà o partirà? La dirigenza nerazzurra si domanda quale sia la mossa migliore per valorizzare al massimo il suo potenziale. La decisione definitiva è ancora tutta da scrivere, ma il suo percorso promette ancora sorprese.

Il ritorno dopo il lungo infortunio e il gol al Mondiale per Club: il futuro di Valentín Carboni all’Inter resta ancora tutto da scrivere. Il club si interroga sul da farsi. Secondo Tuttosport, un club in Serie A lo ha richiesto ai nerazzurri. TORNATO – Dopo una stagione 202324 da promessa luminosa con il Monza, il giovane talento argentino sembrava destinato a una nuova esperienza formativa all’estero, con il Marsiglia di Roberto De Zerbi pronto ad accoglierlo per un’annata di crescita tecnica e tattica. Il destino ha giocato un brutto scherzo: un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro ha interrotto sul nascere i piani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni resta o va via? In Serie A un club lo ha chiesto! Chivu riflette – TS

