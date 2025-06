Carboni Inter futuro in bilico | c’è anche il Genoa alla finestra! La decisione passa nella mani di Chivu

L’Inter guarda con attenzione al futuro di Valentin Carboni, tra possibilità di prestito e decisioni cruciali. Con il Genoa in agguato, la scelta definitiva spetta ora a Chivu, mentre il giovane talento argentino si trova al centro di un intricato scenario di mercato. Quale sarà il destino di Carboni? Scopriamo insieme gli scenari più probabili e le implicazioni per il club nerazzurro.

Carboni Inter, in bilico il futuro: c’è anche il Genoa alla finestra! La decisione passa nella mani di Chivu. Ecco gli scenari. Gli scenari del mercato Inter potrebbero vedere un Valentin Carboni ceduto in prestito in questa estate, per ritrovare minutaggio e continuità. Riflessioni per il club di Viale della Liberazione per il futuro del trequartista argentino classe 2005 sul quale, come rivelato da Tuttosport, oltre all’interesse del River Plate si registra anche un’inserimento da parte del Genoa. CARBONI INTER – « Per un Bonny che sarà presto nerazzurro, esiste però la possibilità che sia Valentín Carboni a salutare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, futuro in bilico: c’è anche il Genoa alla finestra! La decisione passa nella mani di Chivu

In questa notizia si parla di: inter - carboni - bilico - genoa

