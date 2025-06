Capo servizi russi ' ho avuto un colloquio con direttore Cia'

Il capo dei servizi russi, Sergei Naryshkin, ha rivelato di aver avuto una conversazione telefonica con il direttore della CIA, John Ratcliffe. Le due parti hanno concordato sulla possibilità di contattarsi in qualsiasi momento per discutere questioni di interesse reciproco. Un passo importante verso un dialogo più aperto tra Russia e Stati Uniti, che potrebbe influenzare significativamente gli equilibri geopolitici futuri.

Il direttore del Servizio di Intelligence Estero russo, Sergei Naryshkin, ha riferito di aver parlato al telefono con il direttore della Cia, John Ratcliffe; le parti hanno concordato sulla possibilità di chiamarsi in qualsiasi momento per discutere questioni di interesse. Lo scrive la Tass. "Ho avuto una conversazione telefonica con il mio collega americano e ci siamo riservati reciprocamente la possibilità di chiamarci in qualsiasi momento per discutere questioni di interesse", ha dichiarato Naryshkin. Naryshkin, stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin, e Ratcliffe avevano già parlato l'11 marzo, il loro primo contatto noto dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca all'inizio di quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net