Milano, 29 giugno 2025 – La lotta contro le frodi nel settore tessile si fa più intensa: nove siti di e-commerce sono stati sequestrati e oscurati dagli agenti del Goac della Polizia locale di Milano. Questi venditori senza scrupoli proponevano capi scadenti, spacciandoli per autentici prodotti italiani di seta e cachemire, sfruttando l’inganno dell'"italian sounding". Una vicenda che mette in luce quanto sia fondamentale tutelare il nostro patrimonio di eccellenza e trasparenza.

Milano, 29 giugno 2025 - Sono nove i siti web di e-commerce che gli agenti del Goac (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) della Polizia locale di Milano hanno sequestrato e oscurato con l'accusa di frode, e altrettante le persone indagate. Commerciavano illegalmente prodotti tessili non conformi per origine e materie prime utilizzate rispetto a quelle dichiarate, perché hanno sfruttato l'"italian sounding", ovvero hanno fatto credere al consumatore che il prodotto fosse realizzato in Italia pubblicizzandolo con denominazioni, immagini o indicazioni evocative del Made in Italy e infine perché hanno sfruttato indebitamente il marchio "TrustPilot" creando false recensioni del noto social network. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capi scadenti venduti come seta e cachemire made in Italy: oscurati 9 siti di e-commerce

