caos voli nordovest le associazioni dei consumatori sul piede di guerra

All’indomani del caos sui voli agli aeroporti del Nordovest, sono arrivate le reazioni di associazioni e opposizioni. Non è ammissibile che nel 2025 un singolo guasto tecnico possa mettere in ginocchio l’intero sistema radar di una vasta area geografica nazionale, afferma Assoutenti, intervenendo sul black-out che ha coinvolto diversi aeroporti del nord Italia. “Le nuove tecnologie devono essere garanzia di continuità e affidabilità , ma l’evento di ieri dimostra che mancano protocolli di gestione del rischio adeguati – dichiara il presidente Gabriele Melluso – La normativa europea in materia di sistemi di protezione deve essere radicalmente modificata: un sistema alternativo non può limitarsi a ‘integrare’, ma deve garantire il 100% della trasmissione dei dati in ogni condizione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it