Caos voli nel Nordovest | guasto al centro radar coinvolti oltre 300 aerei | La situazione tornata alla normalità | Cosa è successo

Il nord-ovest si è trovato nel caos a causa di un grave guasto al centro radar, coinvolgendo oltre 300 aerei e causando un blocco del traffico aereo di circa due ore. Dopo momenti di grande disorientamento, la normalità è stata ripristinata. La situazione ha provocato la cancellazione di 17 voli a Orio e una decina a Milano, dimostrando quanto sia cruciale mantenere sistemi di controllo affidabili per garantire la sicurezza e la puntualità dei voli.

Traffico aereo bloccato per circa due ore per un rallentamento al sistema di trasmissione dati. Cancellati 17 voli a Orio, una decina a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caos voli nel Nordovest: guasto al centro radar, coinvolti oltre 300 aerei | La situazione tornata alla normalità | Cosa è successo

In questa notizia si parla di: voli - caos - nordovest - guasto

Caos aereo nel nord Italia: guasto Enav blocca 300 voli - Un grave guasto al sistema di trasmissione dati di ENAV a Milano ha causato il caos nel traffico aereo del Nord Italia, bloccando oltre 300 voli e lasciando migliaia di vacanzieri in attesa.

Caos #aerei in Italia, l'#Enav avvisa: "Problema risolto". Ripresi i #voli nel #NordOvest, cosa è successo #29giugno #iltempoquotidiano #radar https://iltempo.it/attualita/2025/06/29/news/caos-aerei-enav-risolto-ripartono-voli-cosa-e-successo-guasto-dove-431 Vai su X

Bloccati (e dirottati) tutti i voli nel Nord-Ovest d'Italia Vai su Facebook

Caos voli nel Nordovest, come funziona la sala radar andata in tilt?; Caos voli: i radar mandano in tilt gli aeroporti del Nord Italia. Enav e Salvini: traffico verso la normalità; Guasto a radar Enav, caos voli nel Nord Ovest: bloccati per ore gli aeroporti da Milano a Torino.

Guasto radar e caos voli nel Nordovest, cosa è successo - Quella di sabato 28 giugno è stata una serata complessa per chi doveva partire verso e da i principali aeroporti del Nordovest: da Milano a Torino passando ... msn.com scrive

Guasto radar, caos voli Nordovest. Come funziona il centro di controllo andato in tilt? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guasto radar, caos voli Nordovest. Lo riporta tg24.sky.it