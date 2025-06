Caos voli nel Nordovest | guasto al centro radar coinvolti circa 320 aerei | La situazione tornata alla normalità | Enac | Indagini sulle cause

Il traffico aereo nel nord-ovest è stato temporaneamente interrotto a causa di un guasto al centro radar, coinvolgendo circa 320 voli e causando cancellazioni significative. La situazione, fortunatamente, si è normalizzata dopo due ore di rallentamenti, mentre le autorità indagano sulle cause. Enac ha assicurato che presto tutte le operazioni torneranno alla piena regolarità, rassicurando passeggeri e operatori del settore.

Traffico aereo bloccato per circa due ore per un rallentamento al sistema di trasmissione dati. Cancellati 17 voli a Orio, una decina a Milano.

Partenze e atterraggi sono rimasti bloccati per circa due ore a Milano, Bergamo, Genova e Torino Vai su Facebook

