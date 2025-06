Caos voli e guasto al centro radar la ricostruzione dell’Enav | Problema a rete Tim

Dopo ore di caos e disagi, il centro radar di Milano ha ripristinato l’operatività, garantendo la sicurezza dei voli nel Nord Ovest Italia. L’incidente, causato da un guasto al sistema di trasmissione dati radar e a una problematica di rete TIM, ha messo in evidenza l’importanza di infrastrutture resilienti. La pronta risposta di Enav ha evitato ulteriori complicazioni, rassicurando i passeggeri e gli operatori del settore.

(Adnkronos) – Finito il caos voli e "operatività ripristinata in poche ore" sul centro di controllo d’area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo sul nord ovest d’Italia, dopo che nella serata di ieri "si è verificata un’avaria al sistema di trasmissione dati radar". A sottolinearlo è l'Enav in una nota in cui ricostruisce . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

