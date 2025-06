Caos voli e guasto al centro radar Enav | Problema a connettività garantita da Tim

Dopo ore di caos e disagi nel traffico aereo del Nord Italia, la situazione si è finalmente normalizzata grazie all’intervento tempestivo di Enav. Un guasto al centro radar di Milano, causato da problemi di connettività garantiti da Tim, aveva messo in ginocchio le operazioni di volo. Ora, con l’operatività ripristinata in poche ore, si torna a respirare, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza e sull’affidabilità delle infrastrutture critiche.

(Adnkronos) – Finito il caos voli e "operatività ripristinata in poche ore" sul centro di controllo d'area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo sul nord ovest d'Italia, dopo che nella serata di ieri "si è verificata un'avaria al sistema di trasmissione dati radar". A sottolinearlo è l'Enav in una nota in cui ricostruisce .

