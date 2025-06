Caos treni | disagi per Alta velocità Intercity e Regionali Ritardi fino a 4 ore sulla Roma-Napoli

Il caos sui binari mette a dura prova i pendolari tra Roma e Napoli: ritardi fino a 4 ore per Intercity e regionali, causati da un inconveniente tecnico su un treno Italo a Anagni. La situazione crea disagi e incertezze, lasciando molti a bordo di treni rallentati o in stallo. Ma cosa si nasconde dietro questa emergenza? Scopriamo insieme le ultime novitĂ e le possibili soluzioni per tornare alla normalitĂ .

La causa dei disagi, come comunicato da Trenitalia, dalle 18.30 di domenica è un «inconveniente tecnico» a un treno Italo all'altezza di Anagni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caos treni: disagi per Alta velocitĂ , Intercity e Regionali. Ritardi fino a 4 ore sulla Roma-Napoli

In questa notizia si parla di: disagi - caos - treni - alta

Portale digitale dell'Abruzzo bloccato da due giorni: caos e disagi per migliaia - Da oltre 48 ore, il portale digitale della Regione Abruzzo è bloccato, causando grave disservizio e disagi a migliaia di cittadini.

Translate post#Caos sull’Alta velocità Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi di oltre un’ora Un inconveniente tecnico alla linea elettrica vicino Anagni ha provocato disagi lungo la linea ferroviatia dell’Alta velocità Roma-Napoli. Treni cancellati e ritardi oltre un’ Vai su X

Caos sull’Alta velocità : treni cancellati e ritardi oltre un’ora Vai su Facebook

Treni, caos a Roma Termini: ritardi fino a 80 minuti per l'Alta velocitĂ , Intercity e Regionali; Treni nel caos tra blocchi sulle linee e ritardi; ?Caos treni, incendio blocca Intercity Napoli-Frosinone: ritardi fino a 140 minuti, disagi anche per l'alta ve.

Treni nel caos tra blocchi sulle linee e ritardi - Ritardi fino a 100 minuti sull'Alta velocità, Intercity e Regionali, dovuto a un problema tecnico nel Frusinate. Si legge su msn.com

Odissea treni, ritardi e disagi da Verona a Napoli - Domenica da dimenticare anche per chi ha deciso di mettersi in viaggio utilizzando il treno. Lo riporta ansa.it