Caos Sinner ha infranto le regole | è un vero terremoto

Il terremoto che ha travolto Sinner sta facendo preoccupare tantissimo tutti i tifosi: non ha rispettato le regole, è scoppiato il caos. Domani, lunedì 30 giugno, sarà il grande giorno del debutto di Jannik Sinner a Wimbledon 2025. Per il numero 1 al mondo subito un derby: l'avversario sarà infatti Luca Nardi, attuale numero 94 del ranking ATP e per la prima volta nel tabellone principale dei Championships. E' una sfida completamente inedita: i due atleti non si sono mai affrontati in passato, né nel circuito ATP e neppure nei tornei Challenger. I riflettori sono puntati ovviamente su Jannik Sinner, considerato il grande favorito alla vittoria del torneo assieme a Carlos Alcaraz.