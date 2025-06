Caos bollette AMAP a Monreale l’amministrazione | Consumi presunti e depositi cauzionali da rimborsare

In un momento di incertezza sulle bollette AMAP a Monreale, l’Amministrazione Comunale interviene per fare chiarezza su consumi presunti e depositi cauzionali da rimborsare. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini, che si domandano come siano stati calcolati gli importi. La trasparenza è fondamentale: scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali passi si stanno intraprendendo per tutelare i consumatori.

Monreale – “In merito alle bollette AMAP recapitate ai cittadini di Monreale negli ultimi giorni, l’Amministrazione Comunale intende fare chiarezza su alcune anomalie che stanno generando comprensibile preoccupazione tra gli utenti”, lo dice l’amministrazione comunale monrealese in una nota. “È stato riscontrato, infatti, che gli importi sono stati calcolati sulla base di un consumo presunto, . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Caos bollette AMAP a Monreale, l’amministrazione: “Consumi presunti e depositi cauzionali da rimborsare”

In questa notizia si parla di: caos - bollette - amap - monreale

Monreale, bollette Amap gonfiate, il Comune chiarisce: Anomalie nei calcoli, si procederà con verifiche e rimborsi; Maxi bollette dell’acqua ad Altofonte: “Si possono rateizzare”; Caos bollette AMAP a Monreale, l'amministrazione: Consumi presunti e depositi cauzionali da rimborsare.

Bollette Amap, il Pd di Monreale: “Il fallimento è evidente, ora si torni alla gestione in house” - Dura presa di posizione del gruppo consiliare Dem quando ai cittadini vengono recapitati esosi avvisi di pagamento MONREALE, 28 giugno – “Avevamo ragione: ... Come scrive monrealenews.it

Le prime bollette AMAP sono un salasso a Monreale, PD all’attacco: “Fallimento evidente” - Dopo il passaggio del servizio idrico ad AMAP (non ancora completato del tutto) il gruppo consiliare del Partito Democratico lancia un durissimo ... Come scrive informazione.it