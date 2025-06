Caos all’aeroporto di Bologna migrante espulso scappa lungo la pista | voli sospesi Le immagini dell’inseguimento

Situazioni di caos all'aeroporto di Bologna, dove un migrante espulso ha scatenato un inseguimento mozzafiato lungo la pista. Il 29enne marocchino, sfuggito alla polizia poco prima di salire su un volo, ha tentato di seminare gli agenti con un incendio doloso, creando panico tra i voli sospesi e le immagini che rimarranno nella memoria collettiva. Un episodio che mette in luce le tensioni e le sfide della gestione dell’immigrazione e della sicurezza aeroportuale.

Un uomo di origini marocchine, destinatario di un provvedimento di espulsione, è sfuggito alla polizia mentre stava per salire a bordo di un aereo diretto verso il Paese d’origine. Il migrante 29enne è scappato lungo la pista dell’aeroporto Marconi di Bologna poco dopo le 18. Per cercare si seminare gli agenti, il 29enne ha appiccato un incendio alle sterpaglie: il fuoco, fortunatamente, è stato velocemente domato dai Vigili del fuoco. Il migrante è stato bloccato dopo poco dalla polizia: i voli sono stati sospesi dalle 18 alle 18,30 ma, una volta spente le fiamme, ci è voluto un po’ per tornare alla normalitĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos all’aeroporto di Bologna, migrante espulso scappa lungo la pista: voli sospesi. Le immagini dell’inseguimento

