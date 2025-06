Caos aeroporti Monti Enav | Siamo i migliori in Europa Cose che possono accadere

Dopo il caos che ha paralizzato i cieli del Nord Ovest, Enav si difende con fermezza, sottolineando la propria eccellenza nel gestire le emergenze e mantenere la sicurezza. In un settore delicato come quello dell’aviation, anche i piccoli episodi possono creare grandi disagi, ma l’Italia si conferma tra i migliori in Europa. La sfida è garantire sempre voli sicuri e puntuali, perché nel cielo non si può lasciare nulla al caso.

Il day after del blocco di decolli e atterraggi in tutto il Nord Ovest è agitato in casa Enav. L’ente che gestisce il traffico aereo sull’Italia non ci sta a passare come la causa del caos che ha paralizzato i cieli coinvolgendo 320 voli tra ritardi, cancellazioni e dirottamenti nella serata di sabato. Sono “episodi che possono accadere”, sostiene Enav. Non solo: rivendica la bontĂ del proprio lavoro e la gestione dell’emergenza. L’amministratore delegato Pasqualino Monti è un fiume in piena: “Siamo un’azienda che offre un servizio strategico e delicato e per questa ragione utilizziamo le migliori tecnologie e i migliori professionisti di cui si possa disporre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos aeroporti, Monti (Enav): “Siamo i migliori in Europa. Cose che possono accadere”

