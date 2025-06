Caos aereo nel nord Italia | guasto Enav blocca 300 voli

Un grave guasto al sistema di trasmissione dati di ENAV a Milano ha causato il caos nel traffico aereo del Nord Italia, bloccando oltre 300 voli e lasciando migliaia di vacanzieri in attesa. La crisi, scoppiata alle 20.45 di sabato, ha paralizzato gli aeroporti della regione, creando disagi e tensioni. Ma cosa si nasconde dietro questa emergenza che ha sconvolto le nostre rotte?

Un grave guasto al sistema di trasmissione dati del centro radar ENAV di Milano ha paralizzato il traffico aereo del Nord-Ovest Italia nella serata di sabato 28 giugno, coinvolgendo oltre 300 voli e migliaia di passeggeri in partenza per le vacanze estive. Il blocco totale: ore di stop negli aeroporti. La crisi è iniziata alle 20.45 di ieri sera, quando un rallentamento critico al sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d'Area di Milano ha costretto ENAV a sospendere immediatamente tutti i decolli e gli atterraggi negli aeroporti strategici del Nord-Ovest. Gli scali coinvolti sono stati Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle e Genova, arterie fondamentali per il traffico aereo nazionale e internazionale.