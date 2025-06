Caos aerei guasto radar ha coinvolto 320 voli Indagine in corso

Il 28 giugno, un blackout del sistema radar ha paralizzato il traffico aereo nel Nordovest italiano, coinvolgendo 320 voli e generando una crisi senza precedenti. Mentre le indagini sono in corso per scoprire le cause di questa anomalia, si teme che problemi di connettivitĂ abbiano compromesso la trasmissione dei dati radar. La situazione resta sotto stretta osservazione, con ripercussioni che potrebbero estendersi anche ad altri scali.

Si cerca di capire cosa ha causato l' avaria al sistema radar che ha messo in crisi il sistema di trasporto aereo nella serata del 28 giugno, bloccando circa 320 aerei in decollo o in atterraggio negli scali del Nordovest dell'Italia: Liguria, Lombardia e Piemonte. Per il disservizio ci sono state ripercussioni anche in scali di altre regioni. L'Enav precisa: "Il problema ha riguardato la connettivitĂ che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa e che è garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, ovvero Tim. L'avaria ha interessato sia il collegamento principale sia quello di riserva della rete operativa Enet, che collega in modo ridondato tutti i siti Enav". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caos aerei, guasto radar ha coinvolto 320 voli. Indagine in corso

In questa notizia si parla di: radar - caos - aerei - guasto

Napoli, problema tecnico al radar: voli cancellati e caos a Capodichino - A Napoli, il caos si abbatte su Capodichino: un guasto tecnico al radar dei voli ha causato cancellazioni e disagi ai viaggiatori in partenza e in arrivo.

Caos #aerei in Italia, l'#Enav avvisa: "Problema risolto". Ripresi i #voli nel #NordOvest, cosa è successo #29giugno #iltempoquotidiano #radar https://iltempo.it/attualita/2025/06/29/news/caos-aerei-enav-risolto-ripartono-voli-cosa-e-successo-guasto-dove-431 Vai su X

I passeggeri coinvolti nei disagi aerei legati al guasto di sabato al Centro radar Nord-Ovest di Enav hanno diritto a rimborsi ed assistenza Vai su Facebook

Guasto radar e caos voli, come ottenere il rimborso del biglietto aereo: la guida; Stop voli per guasto a centro radar Milano, traffico aereo tornato regolare; Caos voli nel Nordovest: guasto al centro radar, coinvolti circa 320 aerei | La situazione tornata alla normalitĂ | Enac: Indagini sulle cause.

Guasto ai radar e voli cancellati, quando e come è possibile chiedere un risarcimento - Le compagnie aeree sono direttamente responsabili solo in caso di malfunzionamenti dipendenti da loro e se il ritardo dipende da altre cause debbono comunque prestare una serie di servizi di assisten ... Lo riporta ilgiorno.it

Guasto radar e caos voli, Enav: “Problema a connettività garantita da Tim” - L’Enav torna a parlare all’indomani del caos sui voli negli aeroporti del Nordovest generato da un problema al Centro di Controllo d’Area di Milano. Riporta msn.com