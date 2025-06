Caos a piazza Carolina dopo il furto di un telefonino

Un uomo ha scatenato il caos in piazza Carolina dopo aver sottratto un telefonino lasciato incustodito. La vittima ha subito chiamato la polizia, che in borghese è intervenuta tempestivamente, bloccando il ladro a pochi passi dalla Prefettura. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento sospetto del malvivente, hanno messo fine all’episodio, ripristinando la sicurezza e dimostrando ancora una volta l’efficacia dei loro interventi.

