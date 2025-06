Cantiere al via piazza pronta a settembre

Il cuore pulsante di Sant’Ilario si appresta a rinascere: il cantiere è partito, e la piazza sarà pronta già a settembre. Dopo anni di lavori e di trasformazioni in Piazza Repubblica e Piazza IV Novembre, ora si conclude questo importante percorso di riqualificazione, che collegherà le due aree e ridarà vita al centro storico. Un risultato che andrà a beneficio di tutta la comunità, rendendo Sant’Ilario ancora più vivibile e accogliente.

Si sta per concludere il lungo e importante intervento di riqualificazione del centro storico di Sant’Ilario. È infatti partito l’ultimo stralcio dei diversi progetti che hanno portato negli anni prima alla riqualificazione di Piazza Repubblica, proseguiti poi in piazza IV Novembre e che si concluderanno adesso col collegamento tra la stessa piazza IV Novembre e piazzale Mefa. L’intervento, finanziato con Fondi regionali per la riqualificazione delle aree mercatali e realizzato in accordo con le associazioni commerciali, avrà costo totale di 92mila euro e comporterà l’utilizzo degli stessi materiali già utilizzati negli altri stralci, per dare continuità architettonica a tutti gli spazi del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere al via, piazza pronta a settembre

In questa notizia si parla di: piazza - cantiere - pronta - settembre

Piazza del comune, il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attività - Nuove sfide si profilano per le attività commerciali in piazza del Comune, dove il cantiere si sposta e sottrae ulteriore spazio.

Una bachata davanti al cantiere nella Notte bianca di Tolentino EVENTO - La città è nel pieno della fase della ricostruzione, in giro questa notte tanti messaggi di speranza apposti su impalcature e vetrine vuote: "Siamo polvere di passato ma brilliamo di futuro Vai su Facebook

Ello, cantiere “infinito” per la scuola materna: «Non sarà pronta per settembre»; I nodi del maxi cantiere: L’ultimo intervento potrà slittare a settembre; Piazza Pia al rush finale, riaprirà il 20 dicembre. Gualtieri: Abbiamo rischiato un lungo stop.

Cantiere al via, piazza pronta a settembre - Partito l’ultimo stralcio dei lavori che cambieranno il volto della zona centrale: previsto un nuovo attraversamento pedonale rialzato ... Si legge su msn.com

Cantiere in piazza Berta. Ecco come cambia il corso - Anche questo intervento rientra nel pacchetto da cinque milioni di euro del Pnrr "In questa prima fase estiva si lavorerà fino a inizio luglio" dice il vicesindaco . Secondo msn.com