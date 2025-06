Canottaggio si chiude la tre giorni di gare a Lucerna La Gran Bretagna vince la Coppa del Mondo

Si è conclusa a Lucerna la tre giorni di emozionanti gare di canottaggio, con la Gran Bretagna che si aggiudica la Coppa del Mondo 2025 grazie a una performance impeccabile. La competizione ha regalato momenti di grande suspense e successi sorprendenti, tra cui il dominio della Romania con ben sette medaglie. Un evento che conferma ancora una volta il fascino e l’adrenalina di questa disciplina, lasciando gli appassionati pronti a sintonizzarsi sulla prossima stagione.

Si è chiusa la tre giorni di gare in programma a Lucerna, sede della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2025. La Gran Bretagna, in testa alla classifica a punti, si aggiudica l’edizione 2025 con 67 punti davanti agli Stati Uniti, secondi con 57 punti. Da segnalare come la Romania sia la squadra che conquista più medaglie con tre ori, due argenti e un bronzo. Nel singolo PR1 donne la svizzera Claire Ghiringhelli sbaraglia la concorrenza con il tempo di 10:55.96, al secondo posto si piazza l’olandese Eva Mol che conclude la sua performance in 11:29.72. Completa il podio la tunisina Ahlem Jeddi, terza con il tempo di 11:45. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, si chiude la tre giorni di gare a Lucerna. La Gran Bretagna vince la Coppa del Mondo

