L’occasione è fondamentale per richiamare l’attenzione sulla gravità del dissesto idrogeologico che attanaglia le zone collinari e montane di Candia. Mentre il centrosinistra incalza la giunta, chiedendo interventi concreti e tempestivi, i gruppi consiliari di ‘Massa è un’altra cosa’ e del Partito Democratico sottolineano l’urgenza di progetti mirati e risposte efficaci. La discussione in consiglio comunale del 1 luglio rappresenta un passo decisivo per affrontare questa emergenza.

Dissesto idrogeologico: sos Candia, zone collinari e montane. A fronte della mozione del Candia che si discuterà nel consiglio comunale del 1 luglio i gruppi consiliari di ’Massa è un’altra cosa’ e del Partito Democratico hanno indetto una conferenza stampa per puntualizzare alcuna problematiche, anche alla luce del recente incontro avuto a Firenze con l’assessora all’agricoltura e vice presidente della Regione, Stefania Saccardi. "L’occasione è importante per riporre al centro delle priorità del governo di questa città il territorio del Candia – ha sintetizzato il consigliere regionale Giacomo Bugliani –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Candia, servono progetti. Il centrosinistra incalza: "La giunta si muova"

