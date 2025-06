CANALE 5 | POMERIGGIO 5 NEWS CHIUDE COME PREVISTO NESSUN ANTICIPO PER FLOP

L’epoca dei cambiamenti in casa Canale 5 prosegue senza sosta. Dopo molte speculazioni, arriva la conferma: Pomeriggio 5 News non chiuderà in anticipo come ipotizzato e continuerà fino all’11 luglio. Da lunedì 14, il palinsesto si arricchirà di romanticismo con nuove fiction d’amore. La trasmissione, priva di Viero e Merlino, tornerà a…

Pomeriggio 5 News non chiude in anticipo la prossima settimana come circolato dai nuovi palinsesti. Il talk show condotto da Alessandra Viero proseguirà come previsto. Ovvero fino a venerdì 11 luglio, fanno sapere da Mediaset. Da lunedì 14 luglio alle 16.45 al via i film d’amore con Rosamunde Pilcher e altre vicende sentimentali in arrivo dalle tv europee e americane. Pomeriggio 5, senza News, senza Viero e senza Myrta Merlino, tornerà a settembre su Canale 5 con una stagione rinnovata. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset si scoprirà il nuovo volto prescelto. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: POMERIGGIO 5 NEWS CHIUDE COME PREVISTO, NESSUN ANTICIPO PER FLOP

In questa notizia si parla di: pomeriggio - news - chiude - anticipo

