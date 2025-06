Campionato nazionale Csi Allievi e Juniores

Cesenatico ospita le finali dei Campionati nazionali Csi delle squadre giovanili (Allievi e Juniores) di calcio a 5, calcio a 7 e a 11, basket e volley. L'appuntamento è all'Eurocamp, dove si affrontano 70 squadre, suddivise fra le 12 finaliste nel calcio a 7, le 10 a caccia dei due titoli del calcio a 5 e le 7 pretendenti a divenire le reginette del calcio a 11. Nel volley sono attese 21 squadre nelle allieve e 9 nelle juniores. Le città con più squadre al seguito sono Roma, Milano e Napoli, mentre a livello regionale la sfida vede impegnate 10 compagini lombarde, 9 emiliane-romagnole, 8 piemontesi e campane.

