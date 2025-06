Campionati italiani ciclismo 2025 | che sorpresa! Vince lo Swatt Club con Filippo Conca

Il 2025 si accende di emozioni con i Campionati Italiani di ciclismo, dove lo Swatt Club sorprende tutti conquistando il titolo in linea grazie a Filippo Conca. Una giornata indimenticabile, resa possibile da una strategia coraggiosa e da un’unità di squadra impeccabile. Con questa vittoria, un nuovo talento si affaccia sulla scena nazionale, pronto a lasciare il segno. La maglia tricolore, simbolo di eccellenza, ora appartiene a lui, aprendo le porte a un futuro ricco di successi.

Una giornata da protagonisti, una squadra in missione per un risultato clamoroso. A vincere la prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo è infatti una formazione Continental, lo Swatt Club, grazie al colpaccio timbrato a Gorizia da Filippo Conca. L’atleta classe 1998 vestirĂ per un anno una meritatissima maglia tricolore. Pronti, via e cinque uomini hanno preso l’iniziativa: Manlio Moro (Movistar Team), Samuele Zoccarato (Polti Visit Malta), Alessandro Iacchi (Solution Tech Vini Fantini), Lorenzo Ginestra (Team Swatt Club) e Francesco Carollo (Team Swatt Club). Sono stati loro a formare la fuga di giornata, tenuta sotto controllo dal plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it