Camper in viaggio fa tappa in Puglia | la trasmissione della Rai alla scoperta della costa barese

scoperta di paesaggi mozzafiato, tradizioni autentiche e delizie culinarie uniche. Con Alessia Mancini, Tinto e il Professore Broccoli, questa avventura promette di svelare i tesori nascosti di una delle perle del Sud Italia. Preparatevi a lasciarvi incantare dalla bellezza della costa barese, tra storia, mare e cultura, in un viaggio che non dimenticherete facilmente.

"Camper in viaggio" - il programma condotto da Alessia Mancini e Tinto, con la partecipazione del "Professore" Umberto Broccoli - arriva in Puglia. Da domani a venerdì 4 luglio ogni giorno dalle 11.30 su Rai 1 i due "camperisti" visiteranno la costa Barese. Un viaggio che li porterà alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: viaggio - camper - puglia - costa

Palinsesti Rai estate 2025, cosa vedremo nel daytime, da Camper in viaggio a Estate in diretta - Scopri i palinsesti Rai estate 2025: dal daytime da camper e viaggio a Estate in Diretta, alla stagione di “Aperti per ferie”.

Camper in viaggio; Camper In Viaggio - Camper in viaggio - Viaggio lungo la cos - in diretta su Rai 1 01/07/2025 alle 11:30; Ralf e Marion hanno trasformato un'Ape in un camper: in viaggio dalla Germania fino a Otranto.

Camper in viaggio e Camper, puntate dal 23 al 27 giugno: protagonista il Cilento - I conduttori degustano prelibatezze del Cilento nel bellissimo borgo di Palinuro. Scrive maridacaterini.it

La Puglia in onda su Rai1, viaggio in 'Camper' tra borghi, spiagge e sapori autentici: tappa anche a Corato e Acquaviva - BariToday - La Puglia in onda su Rai1, viaggio in 'Camper' tra borghi, spiagge e sapori autentici: tappa anche a Corato e Acquaviva. Lo riporta baritoday.it