Campania Teatro Festival luglio inizia nel segno di Pier Paolo Pasolini Ingeborg Bachmann e Alan Ayckbourn

Il Campania Teatro Festival di luglio si apre con un programma intenso e coinvolgente, richiamando grandi figure come Pier Paolo Pasolini, Ingeborg Bachmann e Alan Ayckbourn. Tre spettacoli teatrali, un concerto evocativo e un film ispirato a una storia vera di femminicidio offrono uno sguardo profondo sulla verità attraverso molteplici prospettive. Un viaggio tra immagini e parole, pronto a sorprenderti e far riflettere: il festival ti aspetta!

Tre proposte teatrali, un concerto ricco di suggestioni e un film tratto da una storia vera di femminicidio compongono la proposta complessiva del Campania Teatro Festival per il 1° luglio. “Cinque quadri scenici e altrettante declinazioni diverse della verità, in un curioso sovrapporsi di immagini e parole. Questo – si legge in una nota – è il gioco teatrale di “Confusioni” del drammaturgo britannico Alan Ayckbourn, lo spettacolo atteso al Sannazaro alle 21?. “La vicina di casa ed il marito non rimproverano alla “Figura materna” il suo comportamento maternamente parossistico, ma anzi diventano essi stessi bambini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

CAMPANIA TEATRO FESTIVAL - Focus Now Med, Beyond Swan: il programma dal 30 giugno al 7 luglio https://ift.tt/DEAPtVh Vai su X

“Manifesto di un morto a cavallo”, lo spettacolo di Matteo Porru e Francesco Spiedo al Campania Teatro Festival 2025, Sabato 5 luglio, ore 22:00 al Teatro Tedér – Teatro del Rimedio, via Flavio Gioia 66 – Napoli Un uomo, Vincenzo, aspetta un calesse che se Vai su Facebook

