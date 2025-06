Camp Darby potenziamento della stazione di Tombolo e attacco Usa in Iran | Vogliamo chiarezza sull' economia di guerra

Il Gruppo consiliare Diritti in Comune, composto da Rifondazione Pisa e Una Città in Comune, si impegna a fare luce sui controversi interventi militari, tra cui il potenziamento di Camp Darby, la stazione di Tombolo e l’attacco USA in Iran. Con un question time in programma per lunedì 30 giugno, vogliamo chiarezza sull’economia di guerra che influisce sulla nostra città e sul nostro Paese, affinché i cittadini possano essere informati e tutelati.

Il gruppo consiliare Diritti in Comune (composto da Rifondazione Pisa e Una Città in Comune) ha annunciato ieri, 28 giugno, la presentazione di un question time nel Consiglio comunale in programma per lunedì 30 giugno durante il quale verranno sollevate domande relative alla presenza della base. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: camp - darby - potenziamento - stazione

Muore in scooter contro un tir vicino a Camp Darby: dramma sull’Aurelia - Tragedia sull’Aurelia vicino a Camp Darby: il 61enne Massimo Fazzi ha perso la vita in un incidente, scontrandosi contro un tir mentre era in scooter.

TOGLIAMO IL TRICOLORE E METTIAMOCI LA BANDIERA A STELLE E STRISCE A STO PUNTO La linea ferroviaria Pisa-Livorno chiusa “Per aumentare il trasporto di armi al più grande arsenale Usa in Ue” L'operazione di Rfi riguarda in particolare Camp D Vai su Facebook

Camp Darby, armi e attacco Usa in Iran: Vogliamo chiarezza sull'economia di guerra; La linea ferroviaria Pisa-Livorno chiusa per lavori: “Per aumentare il trasporto di armi al più grande…; Chiuso per guerra. Linea ferroviaria Pisa-Livorno bloccata per potenziare il rifornimento d’armi a Camp Darby.

La linea ferroviaria Pisa-Livorno chiusa per lavori: “Per aumentare il trasporto di armi al più grande arsenale Usa in Ue” - 50, la circolazione ferroviaria tra Pisa e Livorno è totalmente interrotta. Riporta ilfattoquotidiano.it

Camp Darby: ponte ferroviario potenzia logistica munizioni - Vale 42 milioni di dollari, a carico del Governo americano, il progetto infrastrutturale per potenziare la logistica della base di Camp Darby, a Pisa, presso l'area di stoccaggio delle munizioni. ansa.it scrive