Cammina a piedi sulla statale finisce in tragedia | come è successo

Camminare lungo la statale può sembrare un gesto innocuo, ma a volte il destino riserva tristi sorprese. È ciò che è accaduto all’alba, quando un uomo di 46 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stato investito da un’auto in corsa. Un episodio drammatico che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e tutelare chi si muove a piedi. La sua storia merita attenzione e riflessione.

– È accaduto all’alba, in un momento in cui il traffico comincia a intensificarsi ma la luce del giorno è ancora incerta. Un uomo di 46 anni, di nazionalità nigeriana, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. La vittima era ospite di una struttura di accoglienza ed è deceduta sul colpo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. . Il dramma si è consumato in pochi istanti. L’automobilista, sotto shock, ha comunque avuto la prontezza di fermarsi subito e di allertare il 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Cammina a piedi sulla statale, finisce in tragedia: come è successo

