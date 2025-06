Cambio alla guida del Lions Forlì Giovanni de Medici | Berlati è il nuovo presidente

Il Lions Club Forlì – Giovanni de’ Medici si prepara a un nuovo capitolo di impegno e solidarietà con l’insediamento del presidente e del consiglio per l’anno lionistico 2025-2026, segnando un momento di continuità e rinnovamento. Dopo due anni di dedizione, il presidente uscente Enzo Cortesi ha consegnato il testimone a Berlati 232, aprendo le porte a nuove sfide e iniziative a favore della comunità. Un passaggio di consegne che promette emozioni e successi futuri.

Tradizionale passaggio delle consegne del Lions Club Forlì - Giovanni de’ Medici per l’entrata in carica, dal primo luglio, del presidente e del nuovo consiglio per l’anno lionistico 2025-2026. Il presidente uscente, Enzo Cortesi, dopo due anni consecutivi, ha passato il testimone della guida del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it