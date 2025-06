Cambiamenti climatici nove Paesi a confronto

Nove paesi e regioni, uniti per affrontare una sfida globale: i cambiamenti climatici. L’evento inaugurale del progetto europeo Euradapt, guidato dalla Comunità Montana della Valchiavenna, ha riunito partner internazionali per tre giorni di workshop e scambi di idee nella suggestiva valle del Mera. Finanziato dal programma Interreg Europe, il progetto mira a sviluppare politiche regionali più efficaci e innovative per l’adattamento climatico. Un passo concreto verso un futuro sostenibile per tutti.

