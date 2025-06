Calvario Benfica-Chelsea Maresca furioso | Questo non è calcio è uno scherzo Si giochi altrove

Il calvario tra Benfica e Chelsea ha scatenato l’ira di Maresca, furioso per le due ore di stop a soli cinque minuti dalla fine. Il tecnico dei Blues ribadisce: “Se ci sono questi problemi, si trovino altre sedi, non in campo.” Una situazione che mette in discussione il rispetto delle regole e la correttezza delle competizioni, sollevando un’importante questione sul fair play nel calcio internazionale.

Il tecnico dei Blues non ha gradito le due ore di stop a 5' dalla fine: "Ai Mondiali non è mai accaduto, agli Europei nemmeno. Se ci sono questi problemi si cerchino altre sedi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calvario Benfica-Chelsea, Maresca furioso: "Questo non è calcio, è uno scherzo. Si giochi altrove"

