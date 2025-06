Calhanoglu Galatasaray il barbiere infiamma i tifosi turchi | Sta per accadere davvero?

L’arrivo di Hakan Calhanoglu al Galatasaray potrebbe rivoluzionare il calcio turco e scatenare una vera e propria rivoluzione tra i tifosi. Secondo le indiscrezioni non confermate dai vertici nerazzurri, il centrocampista avrebbe espresso il desiderio di tornare in Turchia, alimentando le speranze dei supporter del club di Istanbul. La possibile trattativa sta infiammando gli animi e promette sorprese che potrebbero cambiare il volto della Super Lig. Ma cosa succederà davvero?

Calhanoglu Galatasaray, cosa cambia per i turchi? Lo scenario e la rivelazione del barbiere. Hakan Calhanoglu avrebbe chiesto l’addio all’ Inter. A lanciare l’indiscrezione (mai confermata dall’Inter ndr) sono i media turchi, secondo cui il centrocampista nerazzurro avrebbe espresso il desiderio di tornare in patria, aprendo così alla trattativa con il Galatasaray. Il club di Istanbul da settimane sta corteggiando il regista turco, individuato come rinforzo ideale per la prossima stagione. L’ostacolo principale resta però la richiesta dell’Inter, ferma a 35 milioni di euro: cifra che il Galatasaray ritiene troppo alta per un calciatore di 31 anni Nelle ultime ore, un post social del barbiere di Calhanoglu, corredato da una foto con il centrocampista nerazzurro, ha acceso l’entusiasmo turco: «Sta per succedere? Sta arrivando?», ha scritto Turan Demir su Instagram. 🔗 Leggi su Internews24.com