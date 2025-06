Da Istanbul a Milano, il futuro di Hakan Calhanoglu si infittisce di rumors e sorprese. Secondo fonti dalla Turchia, il centrocampista avrebbe fatto una confessione importante ai dirigenti dell’Inter, rivelando i suoi reali desideri. La notizia potrebbe rivoluzionare il calciomercato: cosa ha confessato il turco? Rimani con noi per scoprire ogni dettaglio su questa intricata vicenda nerazzurra.

Il centrocampista avrebbe parlato con i dirigenti nerazzurri: dalla Turchia trapela di una confessione che potrebbe stravolgere il calciomercato Calhanoglu, dalla Turchia sono sicuri: "Ha fatto una confessione all'Inter. Vorrebbe." (LaPresse) – SerieANews.com Il nome caldo in uscita dall'Inter resta quello di Hakan Calhanoglu. Dopo 4 anni in nerazzurro la sua avventura potrebbe essere giunta al capolinea. Questo, quanto meno, è ciò che trapela da una serie di rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Il centrocampista sta valutando cosa fare dopo il 5-0 subito in finale di Champions League e intanto recupera da un infortunio.