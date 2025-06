Caldo torrido e temperature record oggi 21 città da bollino rosso

L’Italia si trova sotto un sole implacabile: il caldo torrido e le temperature record di oggi, 29 giugno, hanno portato 21 città su 27 a essere dichiarate da bollino rosso. Mentre le metropoli affrontano questa sfida di calore estremo, è fondamentale conoscere i rischi e i consigli per proteggersi. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa ondata di calore e preservare la nostra salute.

(Adnkronos) – Il caldo torrido continua a tormentare l'Italia, con temperature da record anche per la giornata di oggi, 29 giugno. Da Milano a Napoli, passando per Firenze e Roma, sulle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute sono ben 21 le città da bollino rosso, ossia il livello 3.

Caldo torrido, l’estate peggiore è arrivata. “Dobbiamo cambiare abitudini” - L’estate 2025 sta sorprendendo tutti con un caldo record che non dà tregua. L’anticiclone africano, unito a masse d’aria sahariana e altre componenti, ha trasformato la clima in un vero e proprio inferno.

