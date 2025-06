Caldo rovente e rischio di incendi diramata l' allerta della Protezione civile

L'afa intensa e le alte temperature pongono la Sicilia di fronte a un pericolo imminente di incendi, con la protezione civile che ha emesso un'allerta arancione su tutta l'isola, compresa Messina. La situazione richiede massima attenzione e precauzioni per prevenire disastri ambientali e tutelare le comunità . Restate vigili e seguite le indicazioni delle autorità : la vostra sicurezza è la priorità in questa emergenza estiva.

