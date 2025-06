Caldo record | debolezza crampi e ansia Come difendersi? Perché la doccia fredda e la montagna non sono sempre buone scelte

L'estate si conferma protagonista indiscussa, ma il caldo estremo può mettere a dura prova il nostro corpo, causando debolezza, crampi e ansia. Non sempre la doccia fredda o una gita in montagna sono soluzioni efficaci, poiché rischiano di aggravare la situazione. Per affrontare al meglio queste giornate torride, è fondamentale conoscere strategie di prevenzione e idratazione. Scopriamo insieme come tutelarsi e vivere l’estate senza rinunciare al benessere.

Il caldo non dà tregua. Sarà un weekend di fuoco per l'Italia, che porterà sulla maggior parte della città ondate di calore da bollino rosso, come certificato dal.

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

