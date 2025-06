Caldo oggi 21 città da bollino rosso

L'Italia si trova ancora una volta sotto il peso di un'ondata di calore record, con 21 città da bollino rosso e temperature che toccano i 40 gradi. La canicola intenso continua a mettere a dura prova cittadini e centri urbani, mentre il countdown verso giorni ancora più caldi è già iniziato. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio questa sfida estiva.

9.00 Non si arresta l'ondata di calore che da giorni investe l'Italia. Oggi sono 21 le città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Catania, Civitavecchia, Rieti, Viterbo. Secondo le previsioni, caldo e afa sono destinati a durare ancora diversi giorni. Le temperature potranno sfiorare o raggiungere i 40 gradi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

