Caldo | oggi 21 città campione in codice rosso Bari in giallo Ministero della Salute bollettino ondate di calore

Con le temperature alle stelle e un’ondata di calore senza precedenti, oggi 21 città italiane si classificano in codice rosso, mentre Bari resta in giallo. Questa situazione critica, segnalata dal Ministero della Salute, richiede attenzione e precauzioni per tutelare la nostra salute. Scopri i dettagli nel bollettino ufficiale e impara come proteggerti durante queste giornate infernali. La sicurezza viene prima di tutto.

Al link di seguito il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore

In questa notizia si parla di: ondate - calore - salute - ministero

