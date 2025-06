Caldo eccezionale | anticiclone resiste fino a 8 gradi oltre la media del periodo

L’Italia si prepara a vivere un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che sfiorano i 40°C e l’anticiclone Pluto che resiste impassibile. Le ondate di caldo a oltranza, accompagnate dai bollini rossi del Ministero della Salute, pongono sfide importanti per la nostra salute e il nostro stile di vita. Ma quali sono le strategie per affrontare questa prova di fuoco? Scopriamolo insieme.

Caldo a oltranza, bollini rossi del Ministero della Salute, 40 gradi all'ombra da Nord a Sud: l'Anticiclone Pluto non molla la presa sull'Italia, anzi, nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40°C in molte città

