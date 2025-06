Caldo domenica da incubo | bollino rosso in 21 città con temperature fino a 40 gradi Il Ministero della Salute | Pericolo ondate di calore

Preparatevi a un weekend da record, con un caldo afoso che mette a dura prova le nostre città! Il ministero della Salute ha dichiarato il bollino rosso in 21 città italiane, con temperature che raggiungono i 40 gradi. È il momento di adottare tutte le precauzioni necessarie: l’ondata di calore si fa sentire forte e chiara, e la salute viene prima di tutto. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di calore estiva!

Allerta caldo, aumentano nel fine settimana le città marchiate dal bollino rosso: dalle 17 di sabato, saliranno a 21 nella giornata di oggi domenica 29 giugno 2025 ed il termometro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Caldo, domenica da incubo: bollino rosso in 21 città con temperature fino a 40 gradi. Il Ministero della Salute: «Pericolo ondate di calore»

Meteo Napoli, ancora sole e caldo: le previsioni fino a domenica 8 - Il sole splende a Napoli, regalando giornate calde e luminose che durano fino a domenica 8. Le previsioni meteo indicano cieli sereni e temperature che oscillano tra i 18°C e i 19°C, senza vento da Nord.

