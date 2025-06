Caldo da bollino rosso in Lombardia oggi attenzione alle attività all’aperto In trent’anni otto gradi in più

Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020. Una domenica da vivere con attenzione, specialmente per le attività all'aperto. Secondo Arpa Lombardia, il disagio non deriva solo dal caldo estremo, ma anche dall’alta umidità . Esiste un indice, chiamato… È fondamentale conoscere i rischi e proteggersi per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Milano – Fino a 8-10 gradi in più rispetto al clima di giugno nel periodo 1991-2020. È una domenica da bollino rosso quella che ci aspetta secondo le previsioni di Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. “Il senso di disagio che percepiamo quando fa caldo è dovuto sì alle alte temperature, ma anche all’elevata umidità dell’aria – spiega Matteo Zanetti, meteorologo di Arpa Lombardia –. Esiste un indice, chiamato Humidex, in grado di descrivere e riassumere questo disagio in classi”. Tutti i giorni, dal 1° giugno al 15 settembre, gli esperti di Arpa lo pubblicano online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più

In questa notizia si parla di: caldo - bollino - rosso - lombardia

Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

Translate postCaldo torrido in Piemonte e Lombardia: bollino rosso in cinque province, a Milano si sfiorano i 39 gradi Vai su X

Caldo, domani bollino rosso per Brescia e arancione per Milano. Giovedì 26 luglio sale il rischio per salute della popolazione #ANSA Vai su Facebook

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più; Lombardia stremata da caldo e afa: giovedì tremendo da bollino rosso a Brescia e arancione a Milano. Quando il picco; Caldo record e temperature roventi, a Milano si arriva a 40 gradi: i consigli del ministero della Salute.

Previsioni meteo balzo del caldo africano: notti tropicali e oggi bollino rosso in 21 città - Le previsioni non sono rosee, almeno per temperature in rialzo ed umidità: che fa la differenza sulla percezione di caldo ed afa. Riporta msn.com

Caldo torrido e temperature record, oggi 21 città da bollino rosso - Da Milano a Napoli, passando per Firenze e Roma, ecco le 21 città interessate dall'emergenza sulle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ... Lo riporta msn.com