Caldo Amia riorganizza i turni E Spi Cgil chiede rifugi climatici

caldo amia riorganizza i turni e spi cgil chiede rifugi climatici. L’ondata di calore che sta attanagliando la città non accenna a mollare la presa. Le previsioni indicano che le temperature rimarranno roventi almeno fino a domani, 30 giugno. E quella in corso potrebbe essere solo una delle ondate di caldo intenso di questa stagione estiva. Ondate che hanno già messo a dura prova la salute pubblica e la vita quotidiana, rendendo urgente adottare misure efficaci per proteggere tutti noi.

