Caldo allarme mondiale Mercalli | Zero termico a 5.100 metri un’anomalia assoluta

L'estate 2025 si conferma come una delle più calde e anomale di sempre, con il caldo record che travolge ogni continente. L’ultimo dato straordinario: lo zero termico a 5100 metri, un’anomalia assoluta che allarma gli esperti. Roma, 29 giugno, si trova al centro di questa emergenza climatica globale. La domanda ora è: quanto durerà questa crisi senza precedenti e quali saranno le sue conseguenze?

Roma, 29 giugno 2025 – Da New York alla Siberia all’Italia: è allarme caldo in tutto il mondo. Ieri lo zero termico ha superato i 5mila metri, “esattamente 5.124 a Payerne, in Svizzera, vicino a Ginevra, siamo dunque nelle Alpi occidentali. In altre parole, nessuna montagna in Europa è sotto lo zero”. La sintesi è del climatologo Luca Mercalli. L’analisi: “Questo ci dice che siamo in una fase di assoluta anomalia, anche perché è giugno. Mai successo prima. In passato, quando quel valore è stato registrato sopra i 5mila metri, in tutto meno di 10 episodi sulle Alpi da sempre, da quando si fanno i radiosondaggi, era luglio, agosto o inizio settembre”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caldo, allarme mondiale. Mercalli: “Zero termico a 5.100 metri, un’anomalia assoluta”

