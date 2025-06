Calciomerceto Hellas Verona | sondaggi per Moreno e interesse per Monterisi Suslov uomo mercato

L’Hellas Verona si prepara alla stagione 2025/26 con un mercato ricco di movimenti e sondaggi che coinvolgono Moreno, Monterisi e Suslov. La strategia del club scaligero, sotto la guida di Paolo Zanetti, punta a rafforzare difesa e centrocampo, cercando i profili giusti per competere al meglio. È un momento di grande fermento, in cui ogni mossa potrebbe fare la differenza nel prossimo campionato.

L’Hellas Verona si muove sul mercato in vista della stagione 202526, con il nuovo tecnico Paolo Zanetti al centro del progetto. La dirigenza scaligera sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa, con particolare attenzione a difesa e centrocampo. Uno dei nomi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomerceto Hellas Verona: sondaggi per Moreno e interesse per Monterisi. Suslov uomo mercato

In questa notizia si parla di: hellas - verona - mercato - calciomerceto

Hellas Verona, 40 anni fa lo Scudetto Leggendario, su Sky e NOW il racconto di Giorgio Porrà - Giorgio Porrà rivive l'incredibile impresa del Verona 1985, il celebre scudetto guidato da Bagnoli, che ha segnato un'epoca di calcio visionario e autentico.

Dal ritorno argentino di Paredes, a Ruggeri verso la Liga: tutte le notizie della giornata; Verona, tutti i nomi per il dopo Coppola; Calciomercato Hellas Verona, occhi su Rigo per rafforzare il centrocampo! Sul classe 2002 diverse squadre.

Calciomerceto Hellas Verona: sondaggi per Moreno e interesse per Monterisi. Suslov uomo mercato - Il calciomercato dell’Hellas Verona si preannuncia ricco di movimenti e ... Riporta calcionews24.com

Calciomercato Hellas Verona, occhi su Rigo per rafforzare il centrocampo! Sul classe 2002 diverse squadre - Sul classe 2002 diverse squadre L’Hellas Verona guarda al mercato internazionale per rafforzare il proprio centrocampo in vist ... Secondo calcionews24.com