Calciomercato trattative e rumors di oggi | per Bonny visite con l' Inter in settimana

Nel cuore del calciomercato, l’Inter accelera con trattative e rumors caldi. Mentre i nerazzurri si preparano a sfidare la Fluminense nel Mondiale per club, a Milano si lavora intensamente per rafforzare la rosa con nuovi talenti. Il prossimo colpo? Un giocatore che Cristian Chivu conosce bene, con visite in programma questa settimana. Restate sintonizzati, perché le sorprese non finiscono qui: il mercato nerazzurro è ormai in piena fermento.

Milano, 29 giugno 2025 – Mentre negli Stati Uniti l’Inter si prepara per la terza sfida del Mondiale per club contro i brasiliani della Fluminense, nella sede del club nerazzurro si continua a lavorare sul mercato per dare rinforzi di qualità a mister Cristian Chivu. E il prossimo acquisto sarà un giocatore che il nuovo tecnico nerazzurro conosce molto bene: l’Inter in queste ore ha infatti definito gli ultimi dettagli per l’approdo alla Pinetina di Ange-Yoan Bonny. Al Parma, ormai ex club dell’attaccante nativo di Auberville, in Francia, andranno 23 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di martedì per sottoporsi alle visite visite mediche che precedono la firma su un contratto di durata quinquennale da circa 2 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e rumors di oggi: per Bonny visite con l'Inter in settimana

In questa notizia si parla di: inter - bonny - calciomercato - trattative

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Translate postLIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Inter, Bonny ad un passo. Atalanta su due perni del Genoa - http://SportItalia.it Vai su X

Post Monterrey-Inter 1-1, Bonny, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata, chat private,... Vai su Facebook

Calciomercato, trattative e rumors di oggi: per Bonny visite con l'Inter in settimana; Inter, una squadra tedesca si inserisce nella corsa a Bonny; LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Ricci e Bonny a breve le visite mediche.

Trattative intense di calciomercato in questi giorni "roventi" - Yoan Bonny, attaccante francese del Parma all'inter che, con la squadra emiliana, è in discussione per Giovanni Leoni e rinforzare la propri ... Secondo msn.com

DIRETTA LIVE Calciomercato, 29 giugno: Bonny-Inter, Liverpool vicino a Guehi - Aggiornamenti in tempo reale sulle sulle notizie delle trattative di giornata: in attesa dei grandi colpi estivi in vista della prossima stagione ... Segnala derbyderbyderby.it